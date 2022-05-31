Глава Башкирии заявил о падении рождаемости в республике

Сегодня, 31 мая, на оперативном совещании в ЦУРе Радий Хабиров сообщил предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2022 года. Так, в регионе проживает 4 миллиона 91 тысяча человек.
В частности, Хабиров подчеркнул, что в Башкирии фиксируется положительное сальдо трудовой миграции, что «существенно показывает рост количества проживающих».
Таким образом, Республика Башкортостан занимает 7 месте среди субъектов Российской Федерации. Однако главный показатель — рождаемость — снижается.
— Главный показатель, который есть — рождаемость. Она у нас снижается, а по итогам 2020-21 года из-за коронавирусной инфекции у нас была довольно высокая смертность. Сейчас она нивелировалась, Радий Хабиров.