Алан Марзаев: «„Башавтотранс“ один не потянет рынок, нужна конкуренция»

В Башкирии после Нового года пройдут ревизии для проверки наличия кассовых аппаратов в общественном транспорте. Как сообщает издание, онлайн-кассы нужны для перевода пассажироперевозок на брутто-контакты — механизм, по которому за счет бюджета закупает определённый объем авточасов, по которым перевозчики ездят по городу по маршруту). При этом пассажиры оплачивают свою поездку, а средства вновь возвращаются в бюджет города. Алан Марзаев привел пример, если республика будет перечислять перевозчикам по брутто-контактам 7,5 миллиардов рублей, то вернется 6 миллиардов рублей.