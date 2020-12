Алан Марзаев: «„Башавтотранс“ один не потянет рынок, нужна конкуренция»

Министр транспорта и дорожного хозяйства Алан Марзаев дал интервью «Эху Москвы в Уфе», в ходе которого обсудили кассовые аппараты в общественном транспорте, а также развитие ГУП «Башавтотранс».

В Башкирии после Нового года пройдут ревизии для проверки наличия кассовых аппаратов в общественном транспорте. Как сообщает издание, онлайн-кассы нужны для перевода пассажироперевозок на брутто-контакты — механизм, по которому за счет бюджета закупает определённый объем авточасов, по которым перевозчики ездят по городу по маршруту). При этом пассажиры оплачивают свою поездку, а средства вновь возвращаются в бюджет города. Алан Марзаев привел пример, если республика будет перечислять перевозчикам по брутто-контактам 7,5 миллиардов рублей, то вернется 6 миллиардов рублей. Он также рассказал «Эху», что ранее перевозчики получили 5,5 тысяч терминалов безналичной оплаты, однако теперь 1260 из них не работают. Потому что перевозчикам не выгодно через ККМ пропускать операции, они занижают налогооблагаемую базу, сказал Алан Марзаев. По его словам, в ближайшее время министерство транспорта разыграет 21 брутто-контакт по пригородным перевозкам на сумму 770 миллионов рублей. Марзаев также высказался о «Башавтотрансе», автобусы которого до транспортной реформы на рынке составляли не более 15%. В настоящее время показатель вырос до 28-30%. Нет необходимости, чтобы он занимал весь рынок перевозок. «Башавтотранс», однозначно, один не потянет рынок, нужна конкуренция, пояснил министр. Напомним, на вчерашней пресс-конференции глава Башкирии Радий Хабиров признался, что зря начал транспортную реформу. Отметим, что она началась в 2018 году.

