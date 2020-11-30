В Минздраве Башкирии заявили о нехватке средств на покупку лекарств для людей с СМА

Как сообщили представители Минздрава изданию «Эхо Москвы в Уфе», на сегодняшний день в Башкирии диагноз подтвержден у 42 человек. Пациентам требуется лечение на протяжении всей жизни. Пока единственный препарат для лечения СМА производят в Америке. Стоимость одной дозы препарата «Спинраза» около 8 миллионов рублей. При этом в начале лечения пациенту нужно 6 ампул в год, а далее по три дозы каждые 12 месяцев.