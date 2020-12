В Минздраве Башкирии заявили о нехватке средств на покупку лекарств для людей с СМА

В региональном Минздраве заявили о нехватке денежных средств в бюджете республики на обеспечении лекарствами всех пациентов с диагнозом спинальная мышечная атрофия.

Как сообщили представители Минздрава изданию «Эхо Москвы в Уфе», на сегодняшний день в Башкирии диагноз подтвержден у 42 человек. Пациентам требуется лечение на протяжении всей жизни. Пока единственный препарат для лечения СМА производят в Америке. Стоимость одной дозы препарата «Спинраза» около 8 миллионов рублей. При этом в начале лечения пациенту нужно 6 ампул в год, а далее по три дозы каждые 12 месяцев. Правительство России издало указ о включении данного препарата в список жизненно необходимых, а это значит, что власти в регионах обязаны обеспечивать пациентов дорогостоящим лекарством. В Минздраве Башкирии заявили, что средств в бюджете не хватит. Ежегодно в республике придется выделять около 2 миллиардов рублей. — Принятие данных изменений приведет к неподъемному увеличению бремени на региональные бюджеты и в текущих социально-экономических условиях поставит под угрозу исполнение социальных обязательств, — отметили в министерстве. При этом представитель ведомства отметил, что региональный Минздрав обращался к федеральному за помощью с финансированием, однако пока на заявления ответов не поступало.

