Россельхознадзор потребовал изъять полтонны башкирского сыра в Москве

Россельхознадзор потребовал изъять полтонны башкирского сыра в Москве
Россельхознадзор потребовал изъять полтонны башкирского сыра в Москве
Вчера, 13:15ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Причиной для изъятия крупной партии сыра стало то, что изготовлен продукт из неизвестного сырья, сообщает пресс-служа Россельхознадзора Башкирии.

Россельхознадзор Башкирии потребовал изъять почти полтонны сыра «Традиционный Маасдам 45%», так как продукт был изготовлен из неизвестного сырья. Известно, что отследили партию сотрудники ведомтсва в автоматизированной системе для электронной сертификации грузов «Меркурий».

Так, продукт был произведен 5 августа на «Белебеевском молочном комбинате» и в тот же день был отправлен для реализации в ООО «ДжиИксО Лоджистикс». Далее уполномоченное лицо данной компании оформило электронные сопроводительные ветеринарные документы. Далее партия сыра ушла в московские фирмы «Млечный Путь» и «Дениз Ричардс».

Отмечается, что компании объявлено предостережение, а ведомства в Москве и в Тульской областях предупредили о потенциально опасной продукции с целью не допущения ввода ее в оборот.

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