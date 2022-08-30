Попов: 130 тысяч компаний малого бизнеса стали клиентами Сбера в 2022 году

По данным “Опоры России”, на сегодняшний день впервые с 24 февраля текущего года в сегменте МСП и микропредприятий заговорили о росте продаж, инвестиций и приеме на работу новых сотрудников. Так, к найму новых работников готовы 11 процентов предприятий МСП - показатель вернулся к февральским значениям. Также увеличивается спрос на кредитные продукты на фоне введения льгот и снижения ключевой ставки. Инвестиции в бизнес на данный момент составляют 22 процента. Показатель показал рост еще в июне текущего года и составил 17 процентов по отношению к 16 процентам в мае.