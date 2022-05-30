У победителей конкурса колясок на дне города Стерлитамак «БСК» отобрала ценный приз

О том как семье Ягафаровых сначала подарили стиральную машину за лучшую коляску стилизованную под военный самолет, а потом забрали ее сообщил телеграм-канал Mash-Batash 29 мая.

Руслан Ягафаров рассказал телеграм-каналу странную историю о том, как их семья стала лучшей на параде детских колясок в Стерлитамаке. Сначала Ягафаровых прилюдно наградили, сделали памятные фото, но буквально спустя несколько часов с супругой Руслана Ягафарова связались люди, которые представились администраторами конкурса и сообщили об ошибке. Как оказалось победили в конкурсе другие люди, которые и забрали стиральную машинку из квартиры Ягафаровых. Также сообщил Руслан Ягафаров и о том, что его семье предложили поощрительный подарок — пакет с брендированной продукцией «БСК», майками, кепками и прочим, но семья такое поощрение не приняла. Mash-Batash сообщает, что генеральный директор БСК отказался от комментариев по ситуации. Mkset обратится за ними в рабочее время и если получит их — опубликует.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter