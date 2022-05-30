На выходных спасатели поймали скорпиона и лося в жилых секторах в Уфе

В Управлении гражданской защиты поделились «уловом» спасателей за минувшие выходные. на этот раз он оказался весьма экзотичен — лось и скорпион.
Сохатый заплутал в уфимской Черниковке, на улице Первомайской. В жилом секторе лесной житель нанес сам себе травмы, пытаясь выбраться их городских «ловушек» и без помощи спасателей вряд ли бы добрался до места обитания, то есть леса. В итоге спасатели лося усыпили и вывезли в лес.
Второй куда более экзотичный, хотя и менее заметный «гость» встретился в подъезде жилой многоэтажки по улице Менделеева. Им оказался скорпион, и зная о том, что членистоногое потенциально опасно, местные жители не стали играть с огнем, а вызвали спасателей, которые незваного экзотического гостя поместили в банку, а в последствии передали волонтерам.