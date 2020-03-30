Фото: rzd.ru
РЖД временно отменяет поезд Москва-Сухум
30 марта, 15:49Общество
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Из-за профилактических мер руководство РЖД решило на время закрыть железнодорожный маршрут Москва-Сухум.
Поезда до абхазского Сухума прекращают ходить из столицы России с 30 марта, сообщает rns.online, ссылаясь на официальный сайт РЖД. Поезда из Сухума прекращают рейсы с 1 апреля.
Администрация РЖД заявила, что сообщит дополнительно о возобновлении движения поездов по данному маршруту.
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