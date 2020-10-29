В Башкирии приняли закон о платных парковках

Законопроект «Об организации дорожного движения в Республике Башкортостан» позволит устанавливать плату за парковку на муниципальных или государственных землях республики. Согласно документу, парковка вдоль дорог будет бесплатной после 21 часа и в выходные дни, в рабочее время — только первые 20 минут, а также не менее часа — около спортивных объектов, учреждений образования, здравоохранения, культуры, зданий органов госвласти или местного самоуправления. Единственной полностью бесплатной территорией в республике планируется признать дворы — общее имущество жителей многоквартирных домов. Право бесплатного пользования платными стоянками в любое время будет предоставлено участникам Великой Отечественной войны и инвалидам.