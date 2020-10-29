В Башкирии приняли закон о платных парковках

В Башкирии приняли закон о платных парковках

Вчера, 13:06ОбществоВалерия ПанаеваPhoto: Медиахолдинг 1Mi
86 депутатов Госсобрания республики поддержали проект.

Депутаты Курултая Башкирии в третьем чтении приняли закон о платных парковках. Инициативу поддержали 86 голосовавших, 14 выступили против. Еще двое участие в голосование не принимали.

Несмотря на принятие закона, депутаты Госсобрания высказывались о необходимости продлить время бесплатной парковки возле спортивных объектов и больниц. Некоторые из них обеспокоились тем, что в Уфе может не остаться бесплатных парковочных мест из-за знаков, запрещающих стоянку транспорта.

Законопроект «Об организации дорожного движения в Республике Башкортостан» позволит устанавливать плату за парковку на муниципальных или государственных землях республики. Согласно документу, парковка вдоль дорог будет бесплатной после 21 часа и в выходные дни, в рабочее время — только первые 20 минут, а также не менее часа — около спортивных объектов, учреждений образования, здравоохранения, культуры, зданий органов госвласти или местного самоуправления. Единственной полностью бесплатной территорией в республике планируется признать дворы — общее имущество жителей многоквартирных домов. Право бесплатного пользования платными стоянками в любое время будет предоставлено участникам Великой Отечественной войны и инвалидам.

Ранее зампредседателя Курултая РБ Рустем Ахмадинуров заявлял, конечная цель этой инициативы — пересадить уфимцев на общественный транспорт и не допускать в столице десятибалльных пробок.

Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы