В Уфе врачи спасли жизнь двухлетней пациентке с врожденной патологией

Сообщается, что девочка родилась с врожденной патологией и ранее уже наблюдалась у врача. Так, родители обнаружили у малышки отдышку и сразу отправились в больницу, где ребенку сделали КТ и поставили неутешительный диагноз — аневризма. Операция по ее удалению длилась 4 часа и на данный момент жизни ребенка ничего не угрожает.