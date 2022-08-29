В Пекине прошел запуск Китайско-российского проекта по обмену видеопродукцией

В Пекине запустили Китайско-российский проект по обмену видеопродукцией, в том числе информационными материалами и документальными фильмами. В церемонии участвовали представители Медиакорпорации Китая, посол России в КНР Андрей Денисов, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев и руководитель "Российской газеты" Павел Негоица.

В Пекине запустили Китайско-российский проект по обмену видеопродукцией, в том числе информационными материалами и документальными фильмами. В церемонии участвовали представители Медиакорпорации Китая, посол России в КНР Андрей Денисов, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев и руководитель "Российской газеты" Павел Негоица. Как рассказал Андрей Денисов, проект стал результатом тесного и плодотворного сотрудничества российских и китайских СМИ. Он вручил главе Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюну орден Дружбы, передает bigasia.ru. Проект предусматривает показ китайских телевизионных, художественных, документальных и других передач российским зрителям. Они будут транслироваться на платформах ВГТРК, МИА «Россия сегодня», «Российской газеты», телеканалах «Большая Азия», «Красная линия», сайте bigasia.ru и других ресурсах. С другой стороны разноязычные телеканалы и мультимедийные платформы CGTN (входит в структуру Медиакорпорации Китая) покажут телепроекты, произведенные в России и посвященные русской истории и культуре. «Я уверен, что общими усилиями людей, продвигающих дружбу между Китаем и Россией, наше гуманитарное сотрудничество будет долговечно, а наши народы станут еще ближе», - сказал Шэнь Хайсюн. Телеканал «Большая Азия» является партнером Медиакорпорации Китая. При участии CMG он выпускает новостные программы «Китайская панорама» о жизни Поднебесной, ее достижениях и развитии в ключевых сферах. «Запуск Китайско-российского проекта по обмену видеопродукцией является еще одним важным шагом на пути развития взаимовыгодного сотрудничества в медиасфере», - заявил гендиректор канала «Большая Азия» Александр Лебедев. Как отметил руководитель евразийского бюро Медиакорпорации Китая (CMG) Ван Бинь, Китай и Россия являются стратегическими партнерами по всем ключевым направлениям, влияющим на мировую повестку. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно заявляли, что российско-китайские отношения достигли наивысшего уровня. С запуском совместного проекта по обмену видеопродукцией медиа двух стран могут реализовать новую высококлассную модель информационного сотрудничества. Вместе с Медиакорпорацией Китая ведущие игроки российского медиарынка будут транслировать в мир объективную и разностороннюю информацию, формируя позитивный образ обеих стран.

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