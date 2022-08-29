Место под солью: сколько стоят квартиры в курортном Соль-Илецке

Для небольшого города стоимость недвижимости не такая уж маленькая. Если жителям рассматривать такое жилье в качестве дачи, то вряд ли оно быстро окупится. Перебираться в город на постоянное место жительства, пожалуй, стоит лишь тем, кто планирует там просто жить (например, пенсионерам) или заниматься там бизнесом.
По данным сервиса объявлений Avito, самая дешевая однокомнатная квартира в городе стоит 550 тысяч рублей. Жилье находится в довольно кирпичном одноэтажном доме на нескольких хозяев. Вообще-то это квартира-студия площадью 12 кв. м. Но к ней прилагается приусадебный участок — одна сотка, а также «добротный кирпичный сарай» площадью более 10 «квадратов», сообщает продавец. Сама комната обладает всеми удобствами: подведен газ, есть электрическое отопление и централизованное водоснабжение. Санузел — совмещенный, канализация — местная. Еще в комнате есть погреб.
Квартира находится достаточно далеко от знаменитого курорта. Стоимость квадратного метра в ней — почти 46 тыс. рублей.
Самую дорогую квартиру с предчистовой отделкой предлагает местный застройщик. Жилье площадью в 36 кв. м оценено в 1,9 млн рублей. Квартира расположена на втором этаже двухподъездной четырехэтажки (небольшое число этажей характероно для Соль-Илецка). В ней есть застекленная лоджия, индивидуальная система отопления, приборы учета энергии и воды. Застройщик сообщает, что придомовая территория полностью благоустроена и озеленена, есть детская площадка, вся инфраструктура — в шаговой доступности. Каждый квадратный метр такой площади обойдется в 53 тыс. рублей. Эта квартира достаточно близко от соленых озер.
Самая дешевая «двушка» расположена на окраине Соль-Илецка, до озер довольно далеко. Зато квартира площадью 49 кв. м обойдется в 700 тысяч рублей. Стоимость одного метра — 14 тысяч.
Квартира находится на первом этаже двухэтажки 1998 года постройки. Ей требуется ремонт. Здесь раздельный санузел и большая застекленная лоджия с выходом на садовый участок.
Самая дорогая из выставленных на продажу двухкомнатных квартир — 42-метровая квартира на улиц Южной. Соленые озера, как и другие развлекательные объекты, — в шаговой доступности. Квартира со свежим евроремонтом, на втором этаже трехэтажного дома. Есть участок земли под огород и гараж.
Стоит это жилье 3,4 млн рублей, в пересчете на квадратный метр — почти 80 тысяч.
Почти в такую же сумму обойдется самая дорогая «трешка». Квартиру площадью 96 кв. м оценили в 3,9 млн рублей. Один метр при этом стоит 40 тысяч рублей. От озер эта квартира довольно далеко — придется добираться на автомобиле или общественным транспортом.
Продавец предупреждает, что сниженная цена на недвижимость будет действовать только до сентября. У кирпичном доме 2006 года постройки индивидуальное отопление, есть ухоженный двор, хороший ремонт в подъезде и «внимательное ТСЖ». Есть выделенное парковочное место и подвальное помещение под квартирой площадью 60 «квадратов». В квартиру ведут два входа, в ней два санузла.
Самая дешева «трешка» площадью почти 40 кв. м стоит 1,7 млн рублей. Она расположена на втором этаже кирпичной двухэтажки, есть газ, новому хозяину придется сделать косметический ремонт. До озер весьма приличное расстояние.
Рассматривая покупку жилья в этом городе, следует учесть, что с работой здесь не так чтобы очень хорошо. Большая часть Соль-Илецка зарабатывает во время курортного сезона, летом. В остальное время жизнь здесь становится тихой и размеренной. Местные жители жалуются на те же проблемы, что и в других провинциальных городках: мусор, ветхое жилье, плохие дороги, лужи, отсутствие детских площадок… Стоимость входное билета на соленые озера — 300 рублей — для многих из них слишком высока, так что горожане, у которых курорт «под боком», не могут себе позволить частный отдых на нем.