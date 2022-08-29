Хабиров поручил найти деньги и не сворачивать программу «Башкирские дворики»

Сегодня, 29 августа, глава Башкирии поручил премьер-министру региона Андрею Назарову, его заместителю Алану Марзаеву и министру финансов Башкирии Лире Игтисамовой не сворачивать программу «Башкирские дворики» в следующем году.
— На следующий год программу сворачивать нельзя. Когда будете формировать летнюю позицию прошу, соответсвенно, иметь в виду. Эти программы мы не имеем права, Радий Хабиров.
Ранее мы сообщали, что жители Кумертау ужаснулись новым «Башкирским двориком». Жительница предполагает, что дети их дома как ходили играть на детские площадки в соседние дворы так и будут ходить, ведь в их облагороженном дворе «Качалка, вертолёт и качели, и на этом хватит. И 4 тренажёра».
Также о том, что подрядчики «забыли» про многое из того, что было обещано, и оставили после себя откровенный брак при благоустройстве двора заявили и жители Сибая.