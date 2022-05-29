В Уфе пенсионерка перевела мошенникам более 6 миллионов рублей

В Уфе пенсионерка перевела мошенникам более 6 миллионов рублей
В Уфе пенсионерка перевела мошенникам более 6 миллионов рублей
29 мая, 14:26ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Мошенники под видом банковских сотрудников связались с 62-летней жительницей по телефону и убедили, что все сбережения пенсионерки находятся под угрозой, сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.

В Уфе пенсионерка перевела мошенникам более 6 миллионов рублей. По информации пресс-службы МВД Башкирии, на телефон 62-летней жительнице поступил звонок от сотрудника банка, который утверждал, что со счета женщины мошенники пытаются снять сбережения.

Так, звонивший убедил пожилую уфимку оформить кредит и перевести все деньги на «безопасный счет». Однако после выяснилось, что женщина стала жертвой мошенников. Так, аферисты перестали выходить на связь, а нанесенный пожилой женщине ущерб был оценен в 6 миллионов рублей.

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