В Башкирии в 2022 году от отравления наркотиками скончались 36 человек

В Башкирии в 2022 году от отравления наркотиками скончались 36 человек
В Башкирии в 2022 году от отравления наркотиками скончались 36 человек
29 мая, 17:08ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
В 2022 году в период с января по апрель в региона зафиксировано 99 случаев отравления наркотиками, сообщает Роспотребнадзор РБ.

В Башкирии выросло количество отравлений наркотиками в период. Так, по информации Роспотребнадзора РБ, в регионе с января по апрель этого года зафиксировано 99 случаев отравления, что на 47 раз больше случаев в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

Известно, что в Башкирии скончалось от отравления наркотиками в 2022 году — 36 человек.

В ведомстве также сообщили, что чаще всего наркотическими веществами травятся в Уфе — 76 случаев за 4 месяца этого года. Далее, в Нефтекамске, Туймазах и Иглинском районе — по три случая, в Стерлитамаке и Уфимском районе — по два и по одному случаю в Благовещенском, Ишимбайском, Нуримановском, Стерлитамакском, Туймазинском, Чишминском районах.

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