В Башкирии ввели режим повышенной готовности из-за наплыва беженцев из Украины

Режим повышенной готовности был введен из-за грядущего наплыва беженцев из Украины, а также ДНР и ЛНР. Распоряжение уже подписал глава региона.

Сегодня, 29 апреля, было обнародовано распоряжение главы Башкирии от 27 апреля о введении режима повышенной готовности из-за грядущего наплыва беженцев из Украины, ДНР и ЛНР. Так, администрациям муниципалитетов было поручено подготовить все силы и средства для приема и размещения людей. Кроме того, Минтруд Башкирии должен будет организовать временное социально-бытовое обустройство беженцев, а также вести учет и формировать списки прибывших граждан. Тем временем, МВД будет осуществлять их поставку на миграционный учет. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в РБ будет осуществлять координацию действий органов управления, а контролировать исполнение распоряжения будет заместитель премьер-министра Башкирии Ирек Сагитов.

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