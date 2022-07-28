В колонии Башкирии преступники создали ячейку АУЕ*

В исправительной колонии № 16 под городом Салават сотрудниками ФСБ совместно с УФСИН и УЭБиПК МВД по Башкирии была выявлена организация деятельности движения АУЕ*. По информации пресс-службы УФСБ Башкирии, в движении состояли осужденные, отбывающие свое наказание в ИК-16.