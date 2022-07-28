В колонии Башкирии преступники создали ячейку АУЕ*

В исправительной колонии № 16 под городом Салават сотрудниками ФСБ совместно с УФСИН и УЭБиПК МВД по Башкирии была выявлена организация деятельности движения АУЕ*. По информации пресс-службы УФСБ Башкирии, в движении состояли осужденные, отбывающие свое наказание в ИК-16.
Так, заключенные, согласно идеологии АУЕ*, выстроили иерархию, в которую вовлекали также и других осужденных. В частности, руководители движения склоняли заключенных соблюдать воровские и тюремные своды правил, а также пропагандировали престижность совершения преступлений.
— В случае отказа других осужденных от вступления в движение и внесения денежных средств в неформальную кассу к ним применялось моральное и физическое насилие, вымогались денежные средства и материальные ценности, — сообщает пресс-служба УФСБ Башкирии.
Известно, что в июне в отношении трех участников группы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ «Вымогательство», по части 2 статьи 282.2 «Организация деятельности экстремистской организации», части 2 статьи 282.3 УК РФ «Финансирование экстремистской деятельности», которые предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы.
* — организация запрещена в России