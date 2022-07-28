В Башкирии простились с двумя погибшими на Украине солдатами

Сегодня, 28 июля, простились с уроженцем города Дюртюли 25-летним командиром танка Ильдаром Ахиярова. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава Дюртюлинского района. Известно, что на военную службу погибший был призван в 2016 году. У Ильдара Ахиярова остались два младших брата.