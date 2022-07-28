В Башкирии простились с двумя погибшими на Украине солдатами

В Башкирии простились с двумя погибшими на Украине солдатами
В Башкирии простились с двумя погибшими на Украине солдатами
Вчера, 12:47ОбществоФото: 1MI
В ходе военной спецоперации на Украине погибли 25-летний Ильдар Ахияров и Евгений Иванов.

Сегодня, 28 июля, простились с уроженцем города Дюртюли 25-летним командиром танка Ильдаром Ахиярова. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава Дюртюлинского района. Известно, что на военную службу погибший был призван в 2016 году. У Ильдара Ахиярова остались два младших брата.

Фото:vk.com // Риф Юсупов

Также прощание с погибшим в ходе военной спецоперации на Украине состоялось и в Давлеканово, где похоронили рядового в отставке Евгения Иванова. Как сообщил глава муниципалитета в своих социальных сетях, панихида состоялась накануне, 27 июля.

Фото:vk.com // Ильгиз Мухамедзянов

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