В Башкирии простились с двумя погибшими на Украине солдатами

Сегодня, 28 июля, простились с уроженцем города Дюртюли 25-летним командиром танка Ильдаром Ахиярова. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава Дюртюлинского района. Известно, что на военную службу погибший был призван в 2016 году. У Ильдара Ахиярова остались два младших брата.
Также прощание с погибшим в ходе военной спецоперации на Украине состоялось и в Давлеканово, где похоронили рядового в отставке Евгения Иванова. Как сообщил глава муниципалитета в своих социальных сетях, панихида состоялась накануне, 27 июля.