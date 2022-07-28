ПЦБК помогла организовать экскурсии «Мое родное Голованово» в Перми

ПЦБК помогла организовать экскурсии «Мое родное Голованово» в Перми
ПЦБК помогла организовать экскурсии «Мое родное Голованово» в Перми
Вчера, 14:34ОбществоФото: pcbk.ru
Группа предприятий “Пермская целлюлозно-бумажная компания” вошла в проект регионального Минтуризма по развитию промышленного туризма. Теперь любой желающий может посетить современное целлюлозно-бумажное производство и увидеть процесс выпуска бумаги, картона и гофропродукции.

Организатором экскурсии выступил Общественный центр “Голованово”, а предприятие одобрило выдвинутую инициативу, пишет properm.ru.

В ходе экскурсии жителям и гостям микрорайона Голованово подробно рассказывают об истории возникновения территории, строительстве и запуске ПЦБК, а также о первых постройках и жителях, прославивших микрорайон.

ПЦБК одной из первой отреагировала на инициативу Минтуризма и молодежной политики об участии в программе развития промышленного туризма в Пермском крае, а также включилась в культурно-исторический туризм, поддержав идею Общественного центра “Голованово” о проведении интересных экскурсий в микрорайоне. Об этом рассказала заместитель исполнительного директора ПЦБК Ольга Коршунова.

“Надеемся, что экскурсионный маршрут привлечет внимание не только жителей Голованово и города Перми, но и гостей региона, может быть, зарубежных гостей”, - добавила Ольга Коршунова.

Маршрут экскурсии предусматривает четыре остановки.

Начало маршрута начинается в библиотеке №16, где размещен стенд с биографией и произведениями детского писателя Льва Кузьмина.

Затем экскурсантов приглашают посетить арт-объекты имени Владимира Шокина, который преподавал физкультуру в школе №123 и организовал первый хоккейный клуб “Гайдар”.

Также участники экскурсии могут увидеть стационарный пост мониторинга качества воздуха, установленный в конце 2021 года. Жители микрорайона могут отслеживать данные проб аммиака в онлайн-режиме на информационных табло самого поста и в школе №123.

Экотропа “Серебряный меридиан”, получившая название благодаря произведению Льва Кузьмина “Капитан Коко и Зеленое Стеклышко”, становится заключительной точкой маршрута.

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