Из Уфы в Сочи запустили дополнительный поезд следующий до Имеретинского курорта

Из Уфы на один из самых популярных курортов Краснодарского края теперь стало проще добираться. Новый поезд Уфа-Сочи (Имеретинский курорт) начнет курсировать уже в это воскресенье и будет курсировать не только в летний, нов «бархатный» сезон. Во всяком случае в имеющемся расписании поезда указаны до середины сентября.