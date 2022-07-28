Из Уфы в Сочи запустили дополнительный поезд следующий до Имеретинского курорта

Из Уфы в Сочи запустили дополнительный поезд следующий до Имеретинского курорта
Из Уфы в Сочи запустили дополнительный поезд следующий до Имеретинского курорта
Вчера, 11:28ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Обусловлено такое решение высоким спросом на данное направление, заявили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги 28 июля.

Из Уфы на один из самых популярных курортов Краснодарского края теперь стало проще добираться. Новый поезд Уфа-Сочи (Имеретинский курорт) начнет курсировать уже в это воскресенье и будет курсировать не только в летний, нов «бархатный» сезон. Во всяком случае в имеющемся расписании поезда указаны до середины сентября.

После того как поезд привезет пассажиров в Сочи из Уфы, в обратном направлении он выдвинется через два дня.

Отметим, что сегодня Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортах на юге и в центре России до 5 августа, однако в Сочи самолеты летать продолжают.

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