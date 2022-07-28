Из Уфы в Сочи запустили дополнительный поезд следующий до Имеретинского курорта

Из Уфы на один из самых популярных курортов Краснодарского края теперь стало проще добираться. Новый поезд Уфа-Сочи (Имеретинский курорт) начнет курсировать уже в это воскресенье и будет курсировать не только в летний, нов «бархатный» сезон. Во всяком случае в имеющемся расписании поезда указаны до середины сентября.
После того как поезд привезет пассажиров в Сочи из Уфы, в обратном направлении он выдвинется через два дня.
Отметим, что сегодня Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортах на юге и в центре России до 5 августа, однако в Сочи самолеты летать продолжают.