Речную навигацию в Уфе открыли «чертовой дюжиной» судов

Речную навигацию в Уфе открыли «чертовой дюжиной» судов
Речную навигацию в Уфе открыли «чертовой дюжиной» судов
28 мая, 18:55ОбществоНаталья БалыковаФото: Минтранс РБ
Власти республики уверены, что смогут возродить судоходство, судоремонтный завод и флот.

«Мы провели большую работу и спустя долгие годы возвращаем себе водный путь к пяти морям. Глубина Белой снова позволяет крупным судам из других регионов заходить к нам», — сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в телеграм-канале.

В торжественном открытии навигации участвовали 13 судов, одно из которых — «КолёсовЪ» — имеет неглубокую осадку и может проходить по сравнительно мелким участкам, сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров. В республике рассчитывают развивать туристическое судоходство, а также перевозить по реке грузы. По мнению премьер-министра, использовать речные баржи для доставки сырья сможет компания «Кроношпан». Для туристов планируют построить специальных информационных центров.

Ранее сообщалось о намерении властей возродить судоремонтный завод в Уфе. Для этого в правительство собираются реализовать предприятие инвестору. Экс-директор Башкирского речного пароходства (управлял компанией с декабря 2013 по май 2015 года), ныне — директор Судостроительного завода «Агидель» Павел Юрченко ранее скептически оценивал эти заявления. По его мнению, инвестор спустя пару лет заявит, что эти намерения не увенчались успехом, а на участке, где расположено предприятие, появится жилой комплекс.

Что касается туристического направления, то по мнению Юрченко, единственное, что может принести прибыль — прогулочные маломерные суда, которые смогут курсировать круглогодично. Но при этом нужно будет развивать инфраструктуру для туристов.

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