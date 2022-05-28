Речную навигацию в Уфе открыли «чертовой дюжиной» судов

Ранее сообщалось о намерении властей возродить судоремонтный завод в Уфе. Для этого в правительство собираются реализовать предприятие инвестору. Экс-директор Башкирского речного пароходства (управлял компанией с декабря 2013 по май 2015 года), ныне — директор Судостроительного завода «Агидель» Павел Юрченко ранее скептически оценивал эти заявления. По его мнению, инвестор спустя пару лет заявит, что эти намерения не увенчались успехом, а на участке, где расположено предприятие, появится жилой комплекс.