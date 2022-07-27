Пассажир автобуса Уфа-Языково после жуткого ДТП заснял водителя с телефоном за рулем

Автор заявляет не только о том, что водитель отвлекался, но и сообщает о нарушениях правил дорожного движения в группе в соцсети сегодня 27 июля.

После резонансной трагедии с маршрутным такси следовавшим в Уфу из Языково утром 25 июля, в которой погибли шесть человек, а пострадали 17, включая двоих несовершеннолетних, пассажиры маршруток стали проявлять к водителям особое внимание. Так, сегодня утром одна из пассажиров данного маршрута разместила в одном из сообществ Языково в соцсетях фотоснимок водителя, который находясь за рулем считает деньги и смотрит в телефон. Также по словам автора поста водитель при перевозке пассажиров не гнушался и нарушениями ПДД. Происходило все это, по словам автора, на 17-часовом рейсе Уфа-Языково. Водитель периодически сидел в телефоне, потом начал считать деньги (видимо, дневную выручку), при этом машина несколько раз пересекала полосу и выезжала на обочину.автор поста — Почему водители такие уверенные и за рулём позволяют себе такое, одна секунда и может произойти авария…– задал автор риторический вопрос. Напомним, с прошлой недели в Башкирии одно за одним стали происходить ДТП в пугающим количеством погибших. За неделю в действительно жутких авариях в республике погибло 29 человек, двое из них, мать с шестилетним сыном погибли сегодня 27 июля днем в центре Уфы, судя по кадрам с места аварии совсем недалеко от пешеходного перекрестка. Mkset подготовил материал о возможной причине череды страшных трагедий и собрал реакцию властей на происходящее.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter