Корпорация МСП открыла центр консультирования по вопросам участия в закупках

В России начал свою работу центр консультирования бизнеса по вопросам участия в закупках по 223-ФЗ «Гид по закупкам». Корпорация МСП открыла его для оказания поддержки представителям малого и среднего бизнеса (МСБ), а также самозанятым лицам, желающим принимать участие в закупках по 223-ФЗ как поставщики.

Бизнесмены могут рассчитывать на получение бесплатных консультаций как очно, так и в онлайн-формате. Об этом проинформировал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, пишет ТАСС. «Мы консультируем и помогаем предпринимателям на всех этапах: от поиска и мониторинга закупок, подготовки и подачи заявок до заключения договоров, получения банковских гарантий и при необходимости защиты интересов в ФАС и суде», — заявил Исаевич. Консультацию в новом центре можно будет получить, например, по вопросам аккредитации на той или иной электронной площадке, а также в части подготовки необходимых документов и заключения договоров. Специалисты центра ответят также на вопросы, которые связаны с банковскими гарантиями и оказанием помощи в защите интересов при нарушениях, допущенных заказчиками, сообщил глава Корпорации МСП. Представителям МСБ и самозанятым предоставили возможность участвовать во встречах на тему различных аспектов, связанных с подготовкой к закупкам. Такие встречи планируют проводить в субъектах РФ один или два раза в месяц. «Чтобы эти встречи были максимально полезными для бизнеса, к этим мероприятиям будут привлекаться представители Корпорации МСП, ответственные за профильные направления работы», — подчеркнул Исаевич. По его словам, бизнесменам также можно обращаться к специалистам центра по вопросам, связанным с подписанием офсетных договоров, предусматривающих встречные инвестиционные обязательства поставщиков. На необходимость запуска подобного механизма указывал в ходе ПМЭФ-2022 глава российского государства Владимир Путин. Всем желающим будет оказана необходимая помощь в том случае, если они обратятся с заявкой на программу «выращивания» для участия в закупках самых крупных заказчиков. Обязанность совершения закупок у МСБ в рамках 223-ФЗ лежит сегодня на всех заказчиках с госучастием. Квота на них – 25 процентов, а обеспечение лежит на Корпорации МСП. В соответствии с национальным проектом, предусматривающим эффективное развитие МСБ, до 2024 года объем закупок крупнейших заказчиков достигнет пяти триллионов рублей. Реализацию проекта курирует первый вице-премьер-министр Андрей Белоусов.

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