Группа Little Big отменила концерт в Уфе

Группа Little Big отменила российский тур «WE ARE LITTLE BIG», который был заявлен еще в прошлом 2021 году. Об этом участники группы сообщили в социальных сетях. Так, причиной для отмены тура послужили «текущие обстоятельства».
Подчеркивается, что уже купленные билеты можно будет вернуть по месту их приобретения. К слову, в Уфе концерт российской группы должен был состояться 10 октября в ТинькоффХолле.
— Очень ждём следующей встречи. И помните, что мы всегда любили, любим и будем любить свою родину и вас! Ваши Little Big,гласит сообщение группы.
Напомним, что в июле Little Big выпустили клип на песню «Generation Cancellation», а после решила покинуть Россию.