Группа Little Big отменила концерт в Уфе

Группа Little Big отменила концерт в Уфе
Группа Little Big отменила концерт в Уфе
Вчера, 16:09ОбществоЭлина СайфрановаФото: скриншот с музыкального клипа
Концерт в рамках тура по России должен был состояться 10 октября.

Группа Little Big отменила российский тур «WE ARE LITTLE BIG», который был заявлен еще в прошлом 2021 году. Об этом участники группы сообщили в социальных сетях. Так, причиной для отмены тура послужили «текущие обстоятельства».

Подчеркивается, что уже купленные билеты можно будет вернуть по месту их приобретения. К слову, в Уфе концерт российской группы должен был состояться 10 октября в ТинькоффХолле.

— Очень ждём следующей встречи. И помните, что мы всегда любили, любим и будем любить свою родину и вас! Ваши Little Big,гласит сообщение группы.

Напомним, что в июле Little Big выпустили клип на песню «Generation Cancellation», а после решила покинуть Россию.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы