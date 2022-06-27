Жители Башкирии остались без медпомощи и записи к врачам

Жители Башкирии остались без медпомощи и записи к врачам
Жители Башкирии остались без медпомощи и записи к врачам
Сегодня, 12:28ОбществоНаталья БалыковаФото: скриншот
В настоящее время система работает в штатном режиме, заявил глава республиканского Минздрава Айрат Рахматуллин на совещании в правительстве в понедельник, 27 июня.

За прошедшую неделю в Башкирии зарегистрировали 252 обращения от жителей, столкнувшихся со сложностями при получении медицинской помощи, отметила начальник управления по социальным коммуникациям главы РБ Елена Прочаковская. По ее словам, проблема носила системный характер.

«Люди не могут попасть на прием к врачу из-за того что не работает республиканская медицинская информационно-аналитическая система (РМИАС)», — сказала она.

Как объяснил министр здравоохранения Айрат Рахматуллин, на прошлой неделе проводилось плановое обновление и модернизация РМИАС, из-за чего многие системы не работали. В настоящее время все технические проблемы устранены, заявил он.

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