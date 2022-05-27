Минеева рассказала о результатах проекта «Малый бизнес Москвы» за 10 лет

По данным заммэра российской столицы Натальи Сергуниной, специалисты проекта «Малый бизнес Москвы» (МБМ) за 10 лет 820 тысяч раз бесплатно консультировали предпринимателей и проводили по тысяче мероприятий в год. По словам бизнес-омбудсмена Москвы Татьяны Минеевой, специалисты МБМ помогают бизнесу на каждом этапе.

Как сообщает vostokmedia.com, они помогают как в поиске перспективной идеи, так и в регистрации бизнеса и в его дальнейшем масштабировании. На портале mbm.mos.ru можно найти свыше двух десятков онлайн-продуктов и ряд спецпроектов, позволяющих провести оптимизацию бизнес-процесса. Он помогает предпринимателям в поиске помещения, онлайн-обучении, узнать, какие бизнесу положены меры поддержки. По словам Татьяны Минеевой, проект МБМ является частью столичной деловой среды, инструментом для предпринимателей, с которым им уже привычно работать. Особенно предпринимателям интересна информация о том, какие они могут получить меры поддержки. «Согласно мониторингу, который мы проводили, хотят воспользоваться мерами поддержки и реально знают, как это сделать, только 20 процентов опрошенных», — говорит она. Сергунина привела данные о том, что цифровые сервисы и онлайн-услуги проекта предприниматели использовали в своей работе 500 тысяч раз, а участниками различных программ стало свыше 370 тысяч человек. Это не только вебинары, семинары и тренинги, но и более долгосрочные программы, рассчитанные на нескольких месяцев. Их темами стали самозанятость, маркетинг, финансы, бухгалтерия, а также цифровизация в бизнесе и таргетинг. Повышению бизнес-навыков предпринимателей посвящен проект «Онлайн-академия МБМ», в составе которого три программы. Start расскажет, что необходимо для того, чтобы запустить стартап, Progress научит, как развивать уже действующий проект, а «Pro-курсы» посвящены углубленному изучению конкретных областей в сфере предпринимательства. Разобраться в разнообразных обучающих мероприятиях можно с помощью онлайн-инструмента «Индивидуальная траектория развития». В 2021 году был дан старт программе наставничества, благодаря которой более чем 250 предпринимателей смогли поработать со слабыми местами в своем бизнесе, заметно улучшив его показатели. В нынешнем году ее решено продолжить. Группы слушателей, которые будут учиться в первом потоке, уже скомплектованы, второй поток пройдет в июне. Помимо этого, не так давно на портале МБМ был дан старт проекту «Важное для бизнеса — 2022», благодаря которому предприниматели смогут не только приспособиться к работе в нынешней экономической ситуации, но даже развиваться. В 2018 году в российской столице было положено начало программе мэра Москвы «Мой район», связанной с комплексным развитием каждого района города. Благодаря ей, столица обзаводится современными общественными пространствами. Культурные, социальные и медицинские учреждения начинают работать по новому стандарту. Все более совершенной становится транспортная, спортивная и досуговая инфраструктура.

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