Около 80% жителей Якутии желают получить информацию о депутатской работе

Около 80% жителей Якутии желают получить информацию о депутатской работе
Около 80% жителей Якутии желают получить информацию о депутатской работе
Вчера, 18:34ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Исследование портала Сахапарламент.ру показало, что примерно 80% жителей региона хотят получать информацию о работе депутатов.

Так, 34,9% респондентов заявили, что информация о депутатской деятельности интересует их время от времени. При этом 46,6% ответили, что данные сведения им требуются часто, пишет ysia.ru.

Опрос был проведен в апреле 2022 года. Респондентами стали 330 жителей региона и 550 народных избранников, среди которых было свыше 45% депутатов поселенческих органов и 41% районных депутатов. Кроме этого, среди опрошенных были представители Госсобрания (Ил Тумэн) (4,5%).

До этого авторы исследования заявляли, что жители Якутии мало осведомлены о деятельности депутатов из-за того, что последние не любят светиться в СМИ.

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