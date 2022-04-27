На площадке ПЦБК Махонин объявил об открытии в Перми кольцевого наземного метро

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин встретился с директорами и главными редакторами ключевых новостных и деловых изданий Пермского края на площадке группы предприятий «ПЦБК». После того, как гости мероприятия увидели гофропроизводство, губернатор побеседовал с ними.

Экскурсию по гофроцеху проводил директор производства гофротары ПЦБК Андрей Третьяков. В ней принял участие и глава Комитета по государственной политике и местному самоуправлению Законодательного собрания Прикамья Александр Бойченко. Гофропроизводство предприятия — одно из наиболее современных в Российской Федерации. Его мощность превышает 270 миллионов квадратных метров гофропродукции в год, что составляет порядка 500 миллионов гофроящиков. Ассортимент последних насчитывает свыше 4300 видов. Об этом пишет properm.ru. По словам Дмитрия Махонина, на предприятии высокая культура производства, оно технологичное. Все процессы оцифрованы. Каждый 20-й гофроящик в стране изготовлен в Перми. У предприятия отличное будущее, есть планы и проекты по дальнейшему развитию. Главные редакторы пермских СМИ задали вопрос, когда откроют наземное метро в административном центре региона. Махонин заявил, что Пермское центральное кольцо начнет функционировать уже 30 апреля. По маршруту станет ходить скоростная «Ласточка». Время в пути по кольцу составит около 80 минут. За пять-семь лет будут возведены примерно 30 остановок. Над проектом наземного метро правительство Прикамья работает с РЖД. В маршрут будут включены Краснокамск, Закамск, Гайва, Голованово, станция «Ферма» и прочие территории. Скоростным поездом смогут пользоваться и работники ПЦБК, ведь первая производственная площадка предприятия расположена в микрорайоне Голованово.

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