Авторы ИТ-проектов на фестивале «Инсайт успеха» в Башкирии получили специальные призы

Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Орлова вручила специальные призы авторам проектов, связанных с IT сферой, по итогам республиканского молодежного фестиваля «Инсайт успеха», который объединил два крупных молодежных форума Башкортостана — «Территория роста» и «Смарт-тау».
Двух роботов от руководителя ИТ-проектов «Единой России» Вячеслава Сатеева и грант на реализацию проекта по робототехнике от партии получила Батыршина Лилия. Аналогичные сертификаты вручили участникам форума «Территория роста» — Азалии Нигматуллиной, Эльвины Саитовой и Елизаветы Царьковой.
«Нам с коллегами понравился проект по обучению робототехнике. Важно, чтобы цифровая экономика в стране развивалась, и Башкортостан повышал свою цифровую компетенцию, — отметила Наталья Орлова.
Отметим, региональный молодежный образовательный форум «Смарт-Тау» проходит с 2015 года. В 2022 году форум состоялся в шестой раз и второй — совместно с «Территорией роста» в составе фестиваля «Инсайт успеха».