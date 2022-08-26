Парк Кашкадан изменил время начала шоу со световым фонтаном без оповещения жителей

Парк Кашкадан изменил время начала шоу со световым фонтаном без оповещения жителей
Парк Кашкадан изменил время начала шоу со световым фонтаном без оповещения жителей
Вчера, 17:20ОбществоВалерия ПанаеваФото: ufacity.info
О том, что фонтан больше не включается ровно в 22.30, как анонсировалось ранее властями Уфы, журналист Mkset узнал прямо на месте событий 25 августа

Эпопея с неработающим фонтаном в обновленном парке Кашкадан продолжается. Если 24 августа в назначенное время он не включился вовсе, то накануне, 25 августа, фонтан заработал. Правда, это случилось не в анонсированные 22 часа 30 минут уфимского времени, а ровно в десять вечера. О том, что светомузыкальное шоу началось раньше, сообщили отдыхающие в парке. С их слов, они узнали об этом случайно.

Директор МУП «Уфапарк» Гузель Купцова сообщила, что фонтан включается в новое время «уже как две недели». При этом ни в соцсетях, ни оповещений об этом в самом парке не обнаружено. В администрации Уфы также сообщили, что не знали об изменении времени работы фонтана, а затем, на следующий день после события, сообщили об изменениях на сайте мэрии города.

К слову, на дополнительные вопросы издания Mkset в МУП «Уфапарк» отвечать не стали.

Многие отдыхающие уфимцы и гости столицы недовольны так же и тем, что в самом парке нет объявлений по громкоговорителю. Жители считают, что это было бы удобным способом оповещения и не вызывало бы недовольств.

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