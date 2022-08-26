Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о ходе реконструкции Парка нефтехимиков

Радий Хабиров рассказал в соцсетях о том, как продвигается реконструкция Парка нефтехимиков в Орджоникидзовском районе Уфы.
Так, по словам главы республики, на территории парка должны появиться прогулочные дорожки, спортивные объекта и детская площадка, также в парке появится специальная зона, предназначенная для выгула четвероногих питомцев. Планируется также обновить в парке системы видеонаблюдения и освещение.
Радий Хабиров отмечает, что в прошлом парк представлял собой жемчужину района, в связи с чем перед городскими властями стоит задача вновь вернуть ему популярность среди местных жителей и сделать его точкой притяжения. Глава региона также подчеркнул, что обновленный парк должен стать востребованным рекреационным объектом для граждан всех возрастов.
Напомним, о проведении ремонтных работ в Парке нефтехимиков в Уфе стало известно несколькими месяцами ранее. Всего на реконструкцию власти выделили 400 миллионов рублей, о чем свидетельствуют данные на Портале госзакупок. Примечательно, что вышеупомянутые 400 миллионов — это начальная цена, как указано в обосновании, типичные методы подсчета в данном случае невозможны.