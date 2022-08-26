Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о ходе реконструкции Парка нефтехимиков

Напомним, о проведении ремонтных работ в Парке нефтехимиков в Уфе стало известно несколькими месяцами ранее. Всего на реконструкцию власти выделили 400 миллионов рублей, о чем свидетельствуют данные на Портале госзакупок. Примечательно, что вышеупомянутые 400 миллионов — это начальная цена, как указано в обосновании, типичные методы подсчета в данном случае невозможны.