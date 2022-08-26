Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о ходе реконструкции Парка нефтехимиков

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о ходе реконструкции Парка нефтехимиков
Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о ходе реконструкции Парка нефтехимиков
Вчера, 17:48ОбществоАзамат НуховФото: 1MI
О том, какие изменения ждут уфимцев в парке в Орджоникидзовском районе Уфы глава республики рассказал в соцсетях

Радий Хабиров рассказал в соцсетях о том, как продвигается реконструкция Парка нефтехимиков в Орджоникидзовском районе Уфы.

Так, по словам главы республики, на территории парка должны появиться прогулочные дорожки, спортивные объекта и детская площадка, также в парке появится специальная зона, предназначенная для выгула четвероногих питомцев. Планируется также обновить в парке системы видеонаблюдения и освещение.

Радий Хабиров отмечает, что в прошлом парк представлял собой жемчужину района, в связи с чем перед городскими властями стоит задача вновь вернуть ему популярность среди местных жителей и сделать его точкой притяжения. Глава региона также подчеркнул, что обновленный парк должен стать востребованным рекреационным объектом для граждан всех возрастов.

Напомним, о проведении ремонтных работ в Парке нефтехимиков в Уфе стало известно несколькими месяцами ранее. Всего на реконструкцию власти выделили 400 миллионов рублей, о чем свидетельствуют данные на Портале госзакупок. Примечательно, что вышеупомянутые 400 миллионов — это начальная цена, как указано в обосновании, типичные методы подсчета в данном случае невозможны.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы