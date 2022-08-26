ЕР внесла новые предложения в народную программу, в их числе помощь Донбассу

Для дополнения народной программы «Единой России» предложено 80 инициатив. Они затрагивают сферы образования, здравоохранения, строительства и ЖКХ. Кроме того, есть положения, касающиеся обеспечения поддержки народным республикам Донбасса и освобожденным территориям.

По мнению секретаря генсовета партии Андрея Турчака, все блоки документа в полном объеме нужно реализовывать в ЛДНР. При этом поддержку Донбасса нужно выделить отдельным разделом, пишет rostovgazeta.ru. Турчак заявил, что референдум обязательно пройдет, территории Донбасса – это в будущем регионы России, поэтому они имеют право получать помощь за счет народной программы. По информации руководителя центрального исполкома партии Александра Сидякина, для мониторинга хода работ на объектах, обозначенных в программе, разработан проект «Партийный десант». Координатор направления «Современное образование и передовая наука», председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова озвучила предложения, касающиеся образовательной сферы. В списке инициатив: закрепление программы капитального ремонта учебных учреждений, взаимодействие с учителями ЛДНР, обеспечение народных республик книгами и учебниками на русском языке. Глава партийной комиссии по образованию и науке Елена Шмелева инициирует включение в программу партии капитального ремонта общежитий для студентов. Она также предлагает усовершенствовать систему целевого набора студентов в вузы. Блок здравоохранения народной программы также пополнился новыми предложениями. Как считает координатор направления «Здоровье человека», председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, в документ необходимо внести положения по оказанию медицинской помощи Донбассу и налаживанию импортозамещения лекарственных препаратов. Эти инициативы поддерживает глава комиссии партии по здравоохранению, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. В свою очередь он предлагает сделать постоянным положение народной программы, гарантирующее предоставление лекарств пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Глава комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи, замсекретаря генсовета партии Анна Кузнецова сформулировала несколько инициатив. Она предлагает исключить ограничения возраста в программе обеспечения жильем молодых супругов, создать семейно ориентированную среду в социальных учреждениях и мультицентры социальной и трудовой интеграции людей с ограниченными возможностями. По информации сайта партии, «Единой России» планирует финансирование программы модернизации ЖКХ и собирается внести ее в народную программу. Это решение подтвердил координатор направления народной программы партии, глава комитета Госдумы по строительству Сергей Пахомов. «В рамках реализации народной программы «Единой России» основной акцент сделан на социально значимых инициативах: это ремонт школ, спортивных объектов и домов культуры, благоустройство городской среды, развитие фельдшерско-акушерских пунктов. Под эгидой партии в регионе созданы группы депутатов по сопровождению 27 объектов в рамках народной программы, они призваны контролировать ход и качество ремонтных работ в школе № 1 с. Бураево, средней школе с. Макан Хайбуллинского района и др. Акцент сделан и на ремонте 20 почтовых отделений в республике, например почтового отделения д. Савалеево Кармаскалинского района, а в следующем году их будет отремонтировано свыше сотни. Кроме того, на федеральном уровне принято около 170 нормативно-правовых актов, 30 федеральных законов и 102 акта Правительства РФ по разным инициативам: это продление дачной амнистии до 2031 года; увеличение возраста детей, которые могут ездить на электричке бесплатно, с 5 до 7 лет; поддержка моратория на плановые проверки предпринимателей, что тоже позитивно скажется на социально-экономическом климате и т. д.», - прокомментировал Александр Мельников, первый заместитель руководителя регионального исполкома партии «Единая Россия», куратор народной программы.

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