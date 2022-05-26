В батальон имени Шаймуратова в Башкирии за два дня обратились около 800 добровольцев

В Уфе набирают добровольцев, которые станут участвовать в спецоперации на Украине. По словам организатора Башкирского батальона, к нему за два дня поступило уже около 800 обращений.

В Уфе прошла встреча журналистов с председателем региональной общественной организации «Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ» Аликом Камалетдиновым. Ранее в своих социальных сетях Камалетдинов объявил о создании батальона имени генерала Шаймуратова, куда могут вступить желающие добровольцы. По словам организатора, к нему поступило уже достаточно много обращений. И все они не только с Башкирии, но и с других регионов. Как рассказал Камалетдинов, поступали звонки из Челябинской и Тюменской областей, из Оренбурга, Татарстана и даже из Донбасса. — Мне позвонили из Донбасса и спросили — можно ли я отсюда уеду и от вас уйду? Представляете, люди, которые находятся в зоне боевых действий, спрашивают, "а можно мы разорвем контракт, приедем в Башкирию и снова заключим", — сообщил председатель ветеранов. При этом Камалетдинов отметил, что большинство хотят вступить в добровольческие ряды из чувства патриотизма, но никак не из-за денег. К слову, на встрече также было озвучено вознаграждение за участие в специальной военной операции: Так, на этапе подготовки добровольцу готовы выплатить около 30 тысяч в месяц, при убытии в зону боевых действий — от 220 тысяч от Министерства обороны и единовременную выплату при заключении контракта — 200 тысяч рублей. Также от республики добровольцам будут выплачивать две тысячи рублей и восемь тысяч из федерального бюджета. — Отбор будет жесточайший. Отсутствие судимости, наличие службы в армии. Численность батальона приблизительно 350-380 человек. Это самое простое для формирования подразделения, — подчеркнул Камалетдинов.

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