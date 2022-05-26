Минеева рассказала, какое значение для бизнеса имеет День предпринимательства

В РФ 26 мая отмечается День российского предпринимательства. Столичный бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева отметила, что этот профессиональный праздник призван привлечь внимание общественности к проблемам бизнеса, а также в значительной степени упрочить статус и авторитет тех, кто в нем работает.

По словам Минеевой, для малого и среднего бизнеса, деятельность которого очень важна для стабильного развития отечественной экономики, День предпринимательства имеет огромное значение, пишет tass.ru. Так, в Москве в этой области на сегодняшний день занято свыше восьмисот тысяч субъектов, которые предоставляют рабочие места более чем двум миллионам жителей столицы, подчеркнула уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы. В свою очередь гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич заявил, что каждый россиянин, работающий в бизнесе, своим трудом помог стране пережить коронавирусную пандемию и способствовал восстановлению экономики. А теперь предприниматели помогают успешно противостоять антироссийским санкциям, резюмировал он. Руководитель Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин записал видеопоздравление, в котором отметил, что последние годы выдались довольно-таки сложными для представителей отечественного бизнеса, однако, несмотря на это, предприниматели наглядно продемонстрировали жизнеспособность, силу духа и целеустремленность. 26 мая по всей России прошли официальные мероприятия. В частности, премьер-министр Михаил Мишустин побывал на машиностроительном заводе «Тонар» в Орехово-Зуеве, где провел заседание правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. А Росмолодежь инициировала для россиян 18-35 лет общероссийскую акцию «Бизнес не спит». По информации реестра Федеральной налоговой службы на 10 мая 2022 года, в Российской Федерации насчитывается свыше 6 млн субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства, в которых занято 14,59 млн человек. Малые и средние предприятия, а также индивидуальные предприниматели работают в основном в секторе торговли и услуг. Власти страны в этом году реализовали дополнительные меры поддержки бизнеса, чтобы помочь ему остаться на плаву в условиях санкционных ограничений со стороны западных стран. В этот перечень входят льготные кредиты, отсрочка уплаты страховых взносов, мораторий на плановые проверки, компенсация субъектам МСП расходов на внедрение системы быстрых платежей (СБП), освобождение IT-компаний от налогов до 2024 года, а также еще ряд льгот в рамках государственной поддержки.

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