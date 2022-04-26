«Многое ему прощалось»: глава Башкирии о деятельности Ростислава Мурзагулова

— Знаете, это его личная судьба. В семье же бывает, что один из сыновей самый любимый, и ты за него переживаешь. У нас с ним были очень близкие отношения и многое ему прощалось, пытался его понять. Я до сих пор считаю, что он сильный специалист в своем деле, и много хороших дел мы с ним вместе сделали Радий Хабиров.