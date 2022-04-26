«Многое ему прощалось»: глава Башкирии о деятельности Ростислава Мурзагулова

«Многое ему прощалось»: глава Башкирии о деятельности Ростислава Мурзагулова
«Многое ему прощалось»: глава Башкирии о деятельности Ростислава Мурзагулова
Вчера, 20:14ОбществоФото: vk.com
Хабиров прокомментировал нынешнюю деятельность экс-председателя Общественной палаты Башкирии.

Сегодня, 26 апреля, на встрече со СМИ Радий Хабиров прокомментировал свои взаимоотношения с экс-председателем Общественной палаты Башкирии Ростиславом Мурзагуловым. В частности, глава регион подчеркнул, что ранее у них были «очень близкие отношения» и чиновнику «многое прощалось».

— Знаете, это его личная судьба. В семье же бывает, что один из сыновей самый любимый, и ты за него переживаешь. У нас с ним были очень близкие отношения и многое ему прощалось, пытался его понять. Я до сих пор считаю, что он сильный специалист в своем деле, и много хороших дел мы с ним вместе сделали Радий Хабиров.

Между тем, нынешняя деятельность Мурзагулова вызывает у Хабирова «внутреннее осуждение». Так, не нравится главе региона то, что Мурзагулов начал «бить по стране».

— То, что сейчас с ним происходит я, конечно, внутренне осуждаю. У него свой путь, он сам его выбрал. […] Он начал бить по стране, мне это вот не нравится уже. Я думаю, что второго прихода не будет, я для себя уже вычеркнул эту часть. Жалко, просто жалко, если он пропадет. Радий Хабиров.

Напомним, что в марте появилась информация, что экс-председатель Общественной палаты Башкирии устроился на работу к Моргенштерну. В частности, они совместно открывают медиахолдинг.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы