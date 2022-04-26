Хабиров прокомментировал ситуацию с объектами Госстроя и ГК «Садовое кольцо»

Глава Башкирии рассказал о ситуации с компанией «Садовое кольцо», которая взялась достраивать объекты Госстроя. Также Хабиро сообщил будут ли данные объекты сданы.

Сегодня, 26 апреля, на встрече со СМИ глава Башкирии прокомментировал ситуацию вокруг компании «Садовое кольцо» и дольщиков Госстроя. В частности, Радий Хабиров объяснил, как «Садовое кольцо» взялось достраивать объекты Госстроя. — Вот эта компания «Садовое кольцо», ее же со мной связывают, что напрасно. Не в Красногорске работала, она работала в Московской области. Когда я начал работать здесь, я протянул руку дружбы нашим застройщикам, но увидел другие части тела — совсем не протянутую руку. Тогда я сказал: «приходите — я дам компенсационные участки и т. д.». «Садовое кольцо» пришло, очень долго присматривалось, я им дал компенсационные участки и то, я им не дал еще участки, которые покроют их траты. Бесплатно никто не собирается строить, Радий Хабиров. Кроме того, глава республики заявляет, что была организована встреча бенефициара «Госстроя» Кирилла Бадикова, который на тот момент находился на свободе, с представителем ГК «Садовое кольцо» и, по словам Хабирова, были достигнуты некоторые договоренности. Однако позже Кирилл Бадиков «решил дать последний бой». — Бадиков, видимо решил дать последний бой и решил что-то тяпнуть себе, остатки его компании. Он решил недвижимость где-то требовать, понятно его послали подальше и сказали, что так не пойдет. Радий Хабиров. Известно, что когда «Садовое кольцо» решило остановить стройку, в связи с тем, что завершилось юридическое право что-либо делать на объектах Госстроя, Радий Хабиров узнал об этом первым. Тем не менее, по словам Хабирова, строительство домов будет завершено. — Мы потом буквально на прошлой неделе с Фондом включались. Я Колунову публично при всех задал вопрос: «Вы будете достраивать?», он сказал: «Однозначно, я буду достраивать». Там ведутся определенные следственные действия с Бадиковым. Ведет себя как негодяй, его спасли практически, но вот так решил поступить. Это наши проблемы. Хабиров.

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