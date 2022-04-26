Денис Буцаев сравнил российский и иностранный подходы к ESG

Генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев заявил, что российским компаниям необходимо следовать принципам ESG. Однако, по его словам, из-за разницы правил и методик принцип ESG, созданный за границей, отечественный бизнес понимает как вид ограничения.

Как пишет Телеканал 360°, об этом гендиректор РЭО сообщил в ходе конференции в ИД «Коммерсант», посвященной построению ESG-принципов в России в современных экономических условиях. «На самом деле ESG — больше про возможности, чем про ограничения», — отметил Буцаев. Кроме того, Буцаев сказал, что проблема исходит из того, что отсутствуют меры стимулирования, имеется разнородность регуляторики, а также неготовность бизнес-сообщества видеть в ESG возможности. «Первое — регуляторика. У нас в государстве разноликость этих правил и рейтингов уже зашкаливает. Второе — мы не имеем никаких мер стимулирования, чтобы компании этим занимались. И третье — это действительно ментальное отношение, поэтому мы действительно говорим про ESG как про ограничение для бизнеса, — сказал гендиректор ППК РЭО. — И чтобы преодолеть, нужно собраться и сконцентрировать все свои усилия и пройти ESG-рейтинг». По словам Буцаева, Россия пришла к ESG-повестке потому, что в определенной степени наше государство к этому вынудила регуляторика, которую предъявлял Евросоюз к товарам, импортируемым на его территорию. «Запад шел к ESG-повестке очень долго, и ту регуляторику, которую мы с вами ощутили полтора-два года назад, он принимал десять с лишним лет назад. А мы с этим столкнулись, когда были введены регуляторики в отношении предприятий, которые не отвечают указанным принципам. И нас поставили перед фактом, отметив, что с определенного периода мы должны отвечать тем условиям, которые сформировали не мы, по методикам, которые написали не мы, и в случае, если не будем отвечать, будем платить», — рассказал Буцаев. Однако нельзя говорить, что ESG-принципы отсутствовали на территории РФ, добавил он. Многие проекты в области обращения с мусором могут быть названы зелеными, как и различные климатические проекты. Буцаев рассказал об американской компании Waste Management, которая работает в сфере рекультивации полигонов, однако при этом вышла на биржу с зелеными облигациями. «Компания вышла с проектом, согласно которому была вынуждена приобрести полигоны. С полигонами явно не вязалась ESG-повестка. Компания разработала зеленые климатические проекты, связанные с тем, чтобы перерабатывать метановый газ, который выделяет каждый полигон, в энергетические единицы. И переоборудование полигонов дало ей возможность реализовать климатические проекты с наиболее высоким рейтингом эффективности», — рассказал Буцаев.

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