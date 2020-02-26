Солнечная электростанция на базе технологий, поддержанных РОСНАНО, введена в Башкирии

Мощность станции составила 10 МВт, а емкость накопителя - рекордные для России 8 МВт/ч. Примечательно, что в проекте участвовали сразу три компании, поддержанные "Роснано".

Емкость промышленных накопителей на Бурзянской СЭС стала рекордной для России. При этом они полностью автоматизированы: система управления сама определяет режим, при котором работа на энергообъекте будет оптимальной. Она анализирует входящие данные и определяет, в какой период нужно запастись энергией, а в какой передать ее в сеть. Это позволяет СЭС обеспечить бесперебойной подачей энергии весь Бурзянский район. Если на станции произойдет авария или потребуется срочный ремонт, то она сможет работать автономно.

Отмечается, что компания «Лиотех» (входит в портфель "Роснано") предоставила СЭС энергонакопители. Аккумуляторы компании уже используются в энергоустановках в Забайкальском крае (емкостью 300 кВтч) и Республике Тыва (емкостью 250 и 460 кВтч). Они позволяют компенсировать неравномерность выработки возобновляемой энергетики, храня избыток и используя его в пиковые нагрузки.

На СЭС в Башкирии «Лиотех» работал совместно с компанией «Системы накопления энергии» (СНЭ) (входит в группу "Роснано"). СНЭ разрабатывает промышленные системы энергонакопления, способные обеспечить пиковые потребности в снабжении для крупных предприятий и изолированных энергорайонов. Инвестиционную поддержку созданию СЭС оказала группа «Хевел» (создана при участии "Роснано"), производящая солнечные модули. Она признана крупнейшей интегрированной российской компанией, работающей в отрасли солнечной энергетики.

По текущим экспертным оценкам, представленным в совместном докладе "Роснано" и Центра стратегических разработок, объем российского сегмента рынка систем накопления энергии к 2025 году может составить $1,5-3 млрд, из которых почти половина придется на энергетический сектор.

По мнению председателя правления УК «Роснано» Анатолия Чубайса, сейчас в стране уже сформировались кластеры возобновляемой энергетики и хранения энергии, способные эффективно дополнять друг друга. Ярким примером этого тезиса стало строительство Бурзянской СЭС. Для территорий, находящихся в отдалении от центральной системы энергоснабжения, такие проекты - возможность не только экономить на дизеле, но и не беспокоиться о перебоях энергоснабжения.