ВКонтакте объединит все музеи России на платформе «Музейный гид»

ВКонтакте запустила платформу «Музейный гид». В новом сервисе пользователи смогут познакомиться с культурными объектами страны.

Сейчас в нём представлены Эрмитаж, Музей русского импрессионизма, Третьяковская галерея, Эрарта, Музей космонавтики и другие важные культурные локации. В будущем на платформе появятся музеи всех городов России. В основном разделе платформы «Музейный гид» можно найти каталог выставочных залов и галерей, изучить актуальную информацию о работе экспозиций в период пандемии и спланировать безопасное посещение музеев. Для ценителей онлайн-формата в сервисе собраны подкасты, видео и даже истории некоторых экспонатов. Понравившиеся музеи можно добавить в «Избранное» и подписаться на уведомления о новых выставках. Информационным партнёром проекта стал портал «Культура.РФ» (vk.com/cultrf). Все данные о выставках автоматически переносятся из портала в каталог приложения. На его содержание могут повлиять и сами представители музеев — чтобы культурная локация попала в каталог, нужно подать заявку: (vk.cc/bvO0Yx). Найти «Музейный гид» можно на вкладке «Сервисы» приложения ВКонтакте и в разделе «Мини-приложения» в десктопной версии, а также по прямой ссылке: vk.com/museumsguide Ранее «Клипы» ВКонтакте совместно с порталом «Культура.РФ» представили проект «Музеи России. 7 экспонатов»: популярные блогеры рассказали про знаменитые артефакты. Также на площадке ВКонтакте традиционно начались Дни Эрмитажа — генеральный директор музея Михаил Пиотровский ответил на вопросы пользователей, рассказал об итогах года и планах Эрмитажа.

