ВКонтакте объединит все музеи России на платформе «Музейный гид»

В основном разделе платформы «Музейный гид» можно найти каталог выставочных залов и галерей, изучить актуальную информацию о работе экспозиций в период пандемии и спланировать безопасное посещение музеев. Для ценителей онлайн-формата в сервисе собраны подкасты, видео и даже истории некоторых экспонатов. Понравившиеся музеи можно добавить в «Избранное» и подписаться на уведомления о новых выставках.