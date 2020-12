На доме активиста из Башкирии появились листовки о его судимости и экстремизме

Активист Руслан Габбасов рассказал, что на его доме, а также на близлежащих появились плакаты с его фотографиями и обвинением в экстремистской деятельности. На своей странице в соцсетях он обратился к авторам листовок.

По словам Габбасова, возвращаясь домой с супругой, он заметил листовки на информационном стенде, которые гласили, что в доме проживает «Габбасов Руслан, который является членом экстремистской организации, в своё время был осужден за убийство, избил инвалида и избежал наказания». Автор плаката предупредил жителей, чтобы те берегли своих детей. Такие же листовки появились и на подъездах соседних домов. Кроме того, их разложили в почтовые ящики жителей дома. Ребята, вы серьёзно думаете, что вот таким способом вы заставите меня прекратить свою общественную деятельность? Мне просто становится смешно от ваших методов! пишет активист. Photo: Руслан Габбасов Обращаясь к оппонентам, Габбасов заявил, что их методы остались в 90-х годах, а они «не отличаются от бандитов и рэкетиров». Он утверждает, что в полицию обращаться бессмысленно, так как сотрудники не отреагируют на ситуацию. Как всегда полиция сделает вид, что ничего не произошло. Мстя за Куштау, общественную деятельность или мою новую передачу, вы показываете насколько вы уязвимы и слабы! сказал Руслан Габбасов. Напомним, Руслан Габбасов являлся членом общественной организации «Башкорт», в настоящее время запрещенной на территории России. Он был активный участником движения в защиту шихана Куштау.

