На доме активиста из Башкирии появились листовки о его судимости и экстремизме

По словам Габбасова, возвращаясь домой с супругой, он заметил листовки на информационном стенде, которые гласили, что в доме проживает «Габбасов Руслан, который является членом экстремистской организации, в своё время был осужден за убийство, избил инвалида и избежал наказания». Автор плаката предупредил жителей, чтобы те берегли своих детей.