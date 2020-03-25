Глава Башкирии Хабиров выступил в поддержку бизнеса

Хабиров подчеркнул, что все идет своим чередом. Несмотря на рецессию на мировых рынках, Башкирия продолжит оказывать поддержку республиканской промышленности и бизнесу. Регион сможет быстро восстановиться.

Сложности конечно будут. Например, на «Уфимкабеле» некоторые комплектующие зарубежного производства. Сегодня приходит понимание, что эти детали заметно вырастут в стоимости, сказал глава Башкортостана.

По словам Хабирова, сложившаяся ситуация не является поводом приобретать «дешевые китайские или «гаражные» аналоги». Последние постоянно становятся причиной пожаров. Власти республики будут думать, как открыть башкирский рынок для качественной проводки.

С такой проблемой могут столкнуться и остальные предприятия Башкортостана.