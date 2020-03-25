Глава Башкирии Хабиров выступил в поддержку бизнеса

Глава Башкортостана Радий Хабиров пообещал поддержать промышленность и бизнес республики. Данное заявления было сделано в ходе выездного «промышленного часа», прошедшего на «Уфимкабеле» во вторник, 24 марта.
Хабиров подчеркнул, что все идет своим чередом. Несмотря на рецессию на мировых рынках, Башкирия продолжит оказывать поддержку республиканской промышленности и бизнесу. Регион сможет быстро восстановиться.
Сложности конечно будут. Например, на «Уфимкабеле» некоторые комплектующие зарубежного производства. Сегодня приходит понимание, что эти детали заметно вырастут в стоимости, сказал глава Башкортостана.
По словам Хабирова, сложившаяся ситуация не является поводом приобретать «дешевые китайские или «гаражные» аналоги». Последние постоянно становятся причиной пожаров. Власти республики будут думать, как открыть башкирский рынок для качественной проводки.
С такой проблемой могут столкнуться и остальные предприятия Башкортостана.
Интересно, что на «Кумертауском авиационном производственном предприятии» (КумАПП) ситуация начала улучшаться. Программа модернизации вертолетов работает. За год количество заказов выросло почти в два раза — до 7,9 миллиарда рублей. Хабиров сообщил, что подобное стало возможным благодаря поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина и главы совета директоров ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Анатолия Сердюкова.