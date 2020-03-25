Часть поездов в России отменят

Отмечается, что отмене подлежат поезда, на которые упал спрос. В частности речь идет о некоторых поездах из Москвы в Петербург, Тамбов, Мурманск. Кроме этого снижается активность на линиях Белгород – Москва, Челябинск – Омск, Екатеринбург – Казань и других.