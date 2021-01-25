В Башкирии выявлено 168 новых случаев заболевания коронавирусом

В Башкирии по состоянию на 9 утра 25 января общее количество заболевших коронавирусом составляет 23 242 человек. За минувшие сутки 168 человек заразились опасным вирусом.
Выписаны с выздоровлением 17 394 пациента – это 75% от общего числа заболевших. В настоящий момент на лечении в стационарах находятся 543 человека, 57 из них в отделении интенсивной терапии, 15 – на ИВЛ.
По словам Максима Забелина, продолжается прирост заболевших пневмонией - на 150% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество летальных исходов соответствует периоду прошлого года, однако конкретные цифры глава Минздрава не озвучил.