В Башкирии выявлено 168 новых случаев заболевания коронавирусом

Глава Минздрава Башкирии Максим Забелин сообщил об актуальных данных по коронавирусу. Они были озвучены в рамках оперативного совещания в правительстве республики.

В Башкирии по состоянию на 9 утра 25 января общее количество заболевших коронавирусом составляет 23 242 человек. За минувшие сутки 168 человек заразились опасным вирусом. Выписаны с выздоровлением 17 394 пациента – это 75% от общего числа заболевших. В настоящий момент на лечении в стационарах находятся 543 человека, 57 из них в отделении интенсивной терапии, 15 – на ИВЛ. По словам Максима Забелина, продолжается прирост заболевших пневмонией - на 150% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество летальных исходов соответствует периоду прошлого года, однако конкретные цифры глава Минздрава не озвучил.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter