«Санитарную» вырубку леса в Красноярском крае связали с Уссом и его семьей

«Санитарную» вырубку леса в Красноярском крае связали с Уссом и его семьей

Сегодня, 02:30ОбществоPhoto: фрагмент видео
В Красноярском крае под видом санитарной рубки вырубают качественный лес для экспорта в Китай. Теневой оборот древесины вырос уже до 40%. А компания, которая занимается вырубкой, принадлежит жене губернатора Александра Усса. 

Об этом рассказала бывший председатель Счетной палаты региона Татьяна Давыденко. После огласки ситуация с лесом в регионе не изменилась. Тогда журналисты «Новых Известий» предположили, что одной только компанией и одной только женой Александра Усса дело не ограничивается, и провели собственное расследование.

Деятельность ООО «Сибирская земля», учредителем которой является сын губернатора Артём Усс, связана с покупкой и продажей недвижимости. Руководит компанией некий Иван Изаков, который раньше работал специалистом по корпоративному управлению в АО КЛМ КО, в той самой компании, которая сегодня рубит лес в Красноярском крае и частично принадлежит Людмиле Усс.

Как правило, специалисты по корпоративному управлению ответственны за связь лиц, на которых зарегистрировано предприятие с собственниками. Журналисты сообщают, что Изаков имел отношение к целому ряду компаний, занимающихся лесной промышленностью.

Помимо этого, Изаков в прошлом был совладельцем и ликвидатором компании ООО «Топ-Снаб», а его мажоритарным партнером был Василий Чижиков. К слову, последний сейчас занимает пост гендиректора ООО «Центральное», раньше принадлежащего Виктору Петровичу Уссу – человеку, чье имя полностью совпадает с именем отца губернатора.

Василий Чижиков в свое время выступал совладельцем компании ООО «Тайга Сибирская», где партнёром был Александр Александров, который сегодня является генеральным директором одного из важнейших активов семьи Усса – компании ООО «Сибуголь», корни которой уходят в офшоры. А за этими офшорами могут стоять люди, связанные с «Уралвагонзаводом», сегодня принадлежащим корпорации «Ростех» Виктора Чемезова.

Подобные связи главы региона Александра Усса весьма осложняют отношения с крупными налогоплательщиками края, такими как "Норникель" или "Полюс". Кстати, последний перерегистрировал свою дочернюю компанию в соседней Иркутской области. Помимо того, и сами жители региона не доверяют губернатору. Согласно данным соцопроса, 54% жителей края высказались о недоверии к Уссу, а 51% неудовлетворительно оценили его работу. Причём большинство людей указывают на провалы в сфере экологии. А сейчас Красноярский край лишают лесов.

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