«Санитарную» вырубку леса в Красноярском крае связали с Уссом и его семьей

Василий Чижиков в свое время выступал совладельцем компании ООО «Тайга Сибирская», где партнёром был Александр Александров, который сегодня является генеральным директором одного из важнейших активов семьи Усса – компании ООО «Сибуголь», корни которой уходят в офшоры. А за этими офшорами могут стоять люди, связанные с «Уралвагонзаводом», сегодня принадлежащим корпорации «Ростех» Виктора Чемезова.