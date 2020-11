«Санитарную» вырубку леса в Красноярском крае связали с Уссом и его семьей

В Красноярском крае под видом санитарной рубки вырубают качественный лес для экспорта в Китай. Теневой оборот древесины вырос уже до 40%. А компания, которая занимается вырубкой, принадлежит жене губернатора Александра Усса.

Об этом рассказала бывший председатель Счетной палаты региона Татьяна Давыденко. После огласки ситуация с лесом в регионе не изменилась. Тогда журналисты «Новых Известий» предположили, что одной только компанией и одной только женой Александра Усса дело не ограничивается, и провели собственное расследование. Деятельность ООО «Сибирская земля», учредителем которой является сын губернатора Артём Усс, связана с покупкой и продажей недвижимости. Руководит компанией некий Иван Изаков, который раньше работал специалистом по корпоративному управлению в АО КЛМ КО, в той самой компании, которая сегодня рубит лес в Красноярском крае и частично принадлежит Людмиле Усс. Как правило, специалисты по корпоративному управлению ответственны за связь лиц, на которых зарегистрировано предприятие с собственниками. Журналисты сообщают, что Изаков имел отношение к целому ряду компаний, занимающихся лесной промышленностью. Помимо этого, Изаков в прошлом был совладельцем и ликвидатором компании ООО «Топ-Снаб», а его мажоритарным партнером был Василий Чижиков. К слову, последний сейчас занимает пост гендиректора ООО «Центральное», раньше принадлежащего Виктору Петровичу Уссу – человеку, чье имя полностью совпадает с именем отца губернатора. Василий Чижиков в свое время выступал совладельцем компании ООО «Тайга Сибирская», где партнёром был Александр Александров, который сегодня является генеральным директором одного из важнейших активов семьи Усса – компании ООО «Сибуголь», корни которой уходят в офшоры. А за этими офшорами могут стоять люди, связанные с «Уралвагонзаводом», сегодня принадлежащим корпорации «Ростех» Виктора Чемезова. Подобные связи главы региона Александра Усса весьма осложняют отношения с крупными налогоплательщиками края, такими как "Норникель" или "Полюс". Кстати, последний перерегистрировал свою дочернюю компанию в соседней Иркутской области. Помимо того, и сами жители региона не доверяют губернатору. Согласно данным соцопроса, 54% жителей края высказались о недоверии к Уссу, а 51% неудовлетворительно оценили его работу. Причём большинство людей указывают на провалы в сфере экологии. А сейчас Красноярский край лишают лесов.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter