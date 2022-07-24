Вернет ли российская космонавтика былое величие?

Дмитрий Рогозин 4 года был на посту главы Роскосмоса. Теперь его место займет Юрий Борисов, курировавший ранее на посту вице-премьера оборонно-промышленный комплекс. Что изменится в отрасли?

Аналитики отмечают, что Роскосмос за время работы под руководством Рогозина мало чем может похвастаться. Так, ракета-носитель сверхтяжёлого класса и многоразовые ракеты отложены на неопределённый срок. Новый пилотируемый корабль «Орёл» всё еще на стадии разработки и испытаний. Список продолжать еще долго. Фактически у Роскосмоса остаются долгострои, которые бесконечно переносятся и переносятся. При этом есть и положительные стороны — за три года прошло более восьмидесяти пусков без аварий. Пиару космических программ стало уделяться больше внимания, внимание аудитории как будто бы увеличилось. Президент Фонда «Центр развития региональной политики» Илья Гращенков также отмечает, что задача превратить Роскосмос в конкурента NASA с треском провалилась: развитие космоса с целями запуска экспедиций на другие планеты ростом числа спутников не произошло. По мнению независимых экспертов, причина отставки Дмитрия Рогозина, скорее всего, не в результатах деятельности Роскосмоса, а в его политических навыках и поддержке актуальных действий правительства. После замены главы Роскосмоса заговорили, в первую очередь, про милитаризацию космоса: с начала года Роскосмос совершил 9 космических пусков, причем 5 заказов пришли непосредственно от Минобороны и один от ВКС России. Коммерческих пусков не было ни одного, как и запуска научных спутников. По мнению экспертов, Россия будет работать в направлении прикладной космонавтики, а перспективные разработки, пилотируемая и научная космонавтика будут урезаны. При этом перевод на военные рельсы может вдохнуть в космонавтику новую жизнь — в конце концов именно с обороной были связаны ее ключевые успехи. Так или иначе прогнозировать достижения Роскосмоса за счёт армии пока проблематично. Подробнее — в материале «Новых известий».

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