Представители IT-отрасли просят Мишустина отменить поправки в закон «О рекламе»

В «Авито» заявили, что важно как можно быстрее задействовать всех участников рынка, работающих в данном направлении, и обсудить возможные риски. Главное — не позволить разрушить рекламную отрасль и удержать ИТ-специалистов в России. Сегодня таких последствий можно избежать исключением из законопроекта классифайдов.