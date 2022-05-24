В Башкирии отменили проведение общественных слушаний по землепользованию

В Башкирии отменили проведение общественных слушаний по землепользованию
В Башкирии отменили проведение общественных слушаний по землепользованию
Сегодня, 02:30ОбществоАзамат НуховФото: 1MI
Документ о внесении изменений в постановление за подписью премьер-министра республики Андрея Назарова был опубликован на сайте правовой информации

Власти республики приняли решение отменить требование о проведении общественных обсуждений в публичном формате. Соответствующий документ за подписью премьер-министра Башкирии Андрея Назарова был обнародован на портале правовой информации.

Ранее в ходе подобных мероприятий проходили слушания по актам, касающимся утверждений проектов, предусмотренных в генплане, а также застройки и правил землепользования.

Сообщается, что отмене не подлежат общественные обсуждения и слушания, которые были запланированы ранее и оповещения, о которых были опубликованы до того, как постановление правительства вступит в законную силу.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы