В Уфе известный писатель Игорь Савельев возложил венки к памятнику правам человека

Писатель Игорь Савельев прибыл в Уфу и, первым делом, как он сообщил сам в социальных сетях, пошел возложить венки к памятнику правам человека.
Он также вспомнил историю о том, как изначально была установлена стелла с грамматическими ошибками.
— Сколько было баталий когда-то из-за того, что вместо «Происхождение» на нем написали «Просихождение» (некоторые даже считали, что так жизненнее), — написал Савельев в соцсетях.
Он также упомянул в посте и инициатора установки памятника, который «переквалифицировался из куратора галереи в ЕР-депутата», намекнув на Валериана Гагина, руководителя ЦСИ «Облака».
К слову, писатель прибыл в Уфу с целью провести открытые лекции о цензуре в современном искусстве и литературе.
Напомним, что после установки памятника в виде Леонардо да Винчи с раскинутыми руками, жители города заметили ошибки в словах «раса» и «происхождение». Позже курьезные ошибки исправили и на стелле появились новые элементы, перекрывающие слова с опечатками.