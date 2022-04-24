В Уфе известный писатель Игорь Савельев возложил венки к памятнику правам человека

Первым делом по прибытии в Уфу Савельев отправился к памятнику и вспомнил курьезную историю с опечатками в словах на стелле в виде Леонардо да Винчи с раскинутыми руками.

Писатель Игорь Савельев прибыл в Уфу и, первым делом, как он сообщил сам в социальных сетях, пошел возложить венки к памятнику правам человека. Он также вспомнил историю о том, как изначально была установлена стелла с грамматическими ошибками. — Сколько было баталий когда-то из-за того, что вместо «Происхождение» на нем написали «Просихождение» (некоторые даже считали, что так жизненнее), — написал Савельев в соцсетях. Он также упомянул в посте и инициатора установки памятника, который «переквалифицировался из куратора галереи в ЕР-депутата», намекнув на Валериана Гагина, руководителя ЦСИ «Облака». К слову, писатель прибыл в Уфу с целью провести открытые лекции о цензуре в современном искусстве и литературе. Напомним, что после установки памятника в виде Леонардо да Винчи с раскинутыми руками, жители города заметили ошибки в словах «раса» и «происхождение». Позже курьезные ошибки исправили и на стелле появились новые элементы, перекрывающие слова с опечатками.

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