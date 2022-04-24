В Уфе известный писатель Игорь Савельев возложил венки к памятнику правам человека

В Уфе известный писатель Игорь Савельев возложил венки к памятнику правам человека
В Уфе известный писатель Игорь Савельев возложил венки к памятнику правам человека
Вчера, 17:49ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: соцсети
Первым делом по прибытии в Уфу Савельев отправился к памятнику и вспомнил курьезную историю с опечатками в словах на стелле в виде Леонардо да Винчи с раскинутыми руками.

Писатель Игорь Савельев прибыл в Уфу и, первым делом, как он сообщил сам в социальных сетях, пошел возложить венки к памятнику правам человека.

Он также вспомнил историю о том, как изначально была установлена стелла с грамматическими ошибками.

— Сколько было баталий когда-то из-за того, что вместо «Происхождение» на нем написали «Просихождение» (некоторые даже считали, что так жизненнее), — написал Савельев в соцсетях.

Он также упомянул в посте и инициатора установки памятника, который «переквалифицировался из куратора галереи в ЕР-депутата», намекнув на Валериана Гагина, руководителя ЦСИ «Облака».

К слову, писатель прибыл в Уфу с целью провести открытые лекции о цензуре в современном искусстве и литературе.

Напомним, что после установки памятника в виде Леонардо да Винчи с раскинутыми руками, жители города заметили ошибки в словах «раса» и «происхождение». Позже курьезные ошибки исправили и на стелле появились новые элементы, перекрывающие слова с опечатками.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы