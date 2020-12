Накануне днем в бистро на проспекте Октября в Уфе неизвестный мужчина напал с ножом на кассира. Он попросил поставить на зарядку его телефон, а после пригрозил женщине убийством и нанес несколько ударов для того, чтобы забрать из кассы деньги, сообщили в региональном МВД.

Преступник уже хотел скрыться с места, но ему помешал случайный свидетель. 58-летний таксист сидел в машине, которая стояла около кафе. Он увидел, что в бистро происходит потасовка и вышел из автомобиля, зашел внутрь, схватил его и задержал до приезда сотрудников полиции. По данным пресс-службы Росгвардии, пострадавшая доставлена в больницу. Сейчас подозреваемый находится под стражей, возбуждено уголовное дело.

