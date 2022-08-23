В Башкирии в ДТП погиб 15-летний водитель мопеда и пострадал его 11-летний пассажир

Авария произошла сегодня вечером в селе Старобалтачево, сообщил у себя в соцсетях глава ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов 23 августа.

Сегодня, 23 августа около 20:00 в селе Старобалтачево произошло столкновение мопеда под управлением 15-летнего подростка (примечательно, что с ним был и 11-летний пассажир) и отечественного автомобиля Нива. К сожалению 15-летний мальчик скончался на месте происшествия от полученных травм еще до приезда скорой помощи. 11-летний пассажир мопеда получил травмы и с ними юыл госпитализирован. О состоянии водителя Нивы в посте Севастьянова сказано не было. Известно, что на месте происшествия сейчас работают сотрудники ГИБДД и другие компетентные ведомства.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter